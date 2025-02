Domenica In si trasforma in un "mini Sanremo 2025": ecco chi ha vinto, tutto già scritto

Claudio Brigliadori 11 febbraio 2025 a

a

a

Come Porta a Porta di Bruno Vespa è considerata la «terza camera» della politica italiana, Domenica In di Mara Venier può a buon diritto fregiarsi del titolo di pre e post-Sanremo ufficiale. Il calendario dà una mano a Zia Mara, che apre e chiude la settimana santa (televisivamente parlando) del Festival.

Il canovaccio è semplice e rispettatissimo, anno dopo anno: la domenica precedente al debutto della kermesse, negli studi di Rai 1 transitano vecchie e nuove star della canzone italiana. Chiacchierano, spettegolano, rivendicano e soprattutto cantano, in un voluto effetto karaoke che può nazionalpopolare non si può. La domenica successiva, stesso copione ma con i protagonisti dell’Ariston: chiacchierano, spettegolano, rivendicano, cantano e soprattutto litigano.

Se insomma Domenica In è un Festival in minore, possiamo già dire che l’edizione 2025 ha il suo campione-ombra. Si tratta di Pierdavide Carone, talentuoso artista uscito ormai oltre 10 anni fa dalla fucina di Amici di Maria De Filippi. Lui a Sanremo c’è stato con la dolce Nanì e un mentore d’eccezione come Lucio Dalla. Era il 2012, e il suo padrino si ritagliò un ruolo da direttore d’orchestra. A distanza di anni, il pubblico non lo ha dimenticato e continua ad amarlo. Ospite della Venier insieme, tra gli altri, a Red Canzian dei Pooh e Valerio Scanu (anche lui apprezzatissimo), Carone regge all’urto di una battuta non proprio delicatissima della padrone di casa («Ma quando te ricapita di cantare cosi tanto in tv?») e fa il pieno di applausi sui social.

"Io ti darò...", "Ne possiamo parlare": Memo Remigi e Mara Venier, gelo siderale a Domenica In

«Io mi inc***zo da morire a vedere Pierdavide dover elemosinare un posto nel mondo della musica scusate», si legge su X. «Sa cantare tutto. Sottovalutato, deve tornare», «Ma che bella l’interpretazione su La sera dei miracoli», «Pierdavide Carone uno dei talenti migliori in assoluto di Amici ma anche della musica italiana e Dalla se ne accorse in tempo», «Carone strepitoso con la sua voce umiltà, dovrebbe essere sul palco di Sanremo. Invece tanti su quel palco, che non sanno cosa significa cantare».