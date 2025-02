Sanremo 2025, i Conti tornano per tutti: share, effetto-valanga per la kermesse

Klaus Davi 14 febbraio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Festival di Sanremo)

Record di laureati ma soprattutto boom tra bambini, teenager e giovani: questo Festival ha conquistato proprio quei target che, stando a certi “giornaloni”, avrebbero dovuto ritenerlo troppo all’acqua di rose e ormai “vetusto” col ritorno alla conduzione di Carlo Conti.

Lo certifica OmnicomMediaGroup, su dati Auditel, con percentuali di share mostruose: laureati a picchi del 71.5% di share, per non parlare dei bambini 8/14 anni al 78% di share, i 15/19 anni e i 20/24 anni praticamente all’80% di share. La formula Conti ha funzionato, grazie a un assortimento di cantanti che hanno attirato un pubblico soprattutto young.

Per quanto riguarda invece le regioni si è appassionato maggiormente il Centro-Sud, con la Puglia in testa col 70.6% di share seguita da Sicilia e Marche al 67.9%, Toscana al 67.7%, Calabria e Liguria al 66.8%, Umbria al 66.6%, Campania al 63.8%, Emilia Romagna al 62.5% e Lazio al 61.8%. Le regioni in cui si è visto meno sono state il Friuli Venezia Giulia (51.4% di share) e il Trentino Alto Adige (45.6%).