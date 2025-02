L'aria che tira, "posso andare in bagno?": sconcerto a La7, Parenzo di stucco

14 febbraio 2025 a

Sarà la settimana di Sanremo, saranno gli anni - pesantissimi a suo dire - alla conduzione de La Zanzara. David Parenzo è scatenato. E il suo buon umore ha contagiato tutto lo studio de L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto proprio dal giornalista di Padova. In trasmissione si stava discutendo a proposito dell'attivismo in politica estera del nuovo presidente degli Stati uniti Donald Trump. Dopo qualche minuto di botta e risposta tra gli ospiti, il conduttore è stato gentilmente invitato dai suoi collaboratori a dare spazio alla pubblicità.

Ma a quel punto è successo di tutto. Sembrava quasi che gli ospiti in studio volessero continuare a chiacchierare tra loro. "Allora pubblicità e torniamo in diretta...", ha esclamato David Parenzo. Ma poi si accorge che uno dei suoi ospiti in studio aveva una richiesta speciale: "Vuole aggiungere una cosa?".

Subito dopo si rende conto che il suo autore si stava adirando: "Lo vedi quello lì? Guarda come si sta agitando... no, è sempre così. Pubblicità". E a quel punto interviene Riccardo Barenghi - detto "La Iena" - de La Stampa: "Posso andare in bagno?". "Sì, certo", replica il conduttore. Un po' come a scuola: il professor Parenzo dà il permesso.