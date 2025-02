Che Tempo Che Fa, colpaccio-Fazio: chi si porta in studio subito dopo Sanremo

15 febbraio 2025 a

a

a

Domenica 16 febbraio torna Fabio Fazio. In onda a Che Tempo Che Fa, saranno tanti gli ospiti. Un nome in particolare attira l'attenzione: è quello di Antonella Clerici. La conduttrice di Rai 1 è infatti reduce dal Festival di Sanremo. Il volto di È sempre mezzogiorno è stata co-conduttrice della prima serata e dal prossimo venerdì sarà al timone della quinta edizione del talent musicale dedicato agli over 60 The Voice Senior. Motivo per cui si tratta di un vero e proprio colpaccio per Fazio.

Ma non è tutto. Ospite di Che Tempo Che Fa anche il cast di FolleMente di Paolo Genovese. A presentare il film (nelle sale dal 20 febbraio) sono Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria. Tra gli ospiti anche: il presidente di Sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli e il professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli, Bernardo Giorgio Mattarella, co-autori del libro 'Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività'; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

E ancora, non mancheranno: Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante dell'ong internazionale Humanity&Inclusion che da oltre 90 giorni è detenuto in un carcere di Caracas, Venezuela, con accusa di terrorismo; lo scrittore Gianrico Carofiglio; l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti di La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Michele Serra. Chiude la serata l'immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa - Il Tavolo' con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Con loro, Rocío Muñoz Morales, protagonista della pièce teatrale 'Il cappotto di Janis' dal 20 febbraio al 9 marzo al Teatro Manzoni di Roma; Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band; Giucas Casella; e la comica e conduttrice Francesca Manzini.