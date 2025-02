David Parenzo fa il terzo grado sul vino alla De Micheli: "Stava per dire si vede? Eh?"

18 febbraio 2025 a

Finita la sbornia da Festival di Sanremo che per una settimana ha condizionato esaltando quasi tutte le trasmissioni dei tre canali Rai e per contro “depresso” i palinsesti dei canali concorrenti, David Parenzo inaugura la settimana di liberazione dall’Ariston parlando di anche di... vino.

A L’aria che tira su La7 si fa riferimento all’emergenza climatica e alle vendemmie devastate dal maltempo e dal clima impazzito per spiegare questi numeri: «Queste sono fonti della Commissione europea sulla produzione vinicola: -23% in Italia, - 21% in Spagna, + 8% in Francia, +11% in Portogallo e una media Ue del -10% per cento. Se poi andiamo a vadare altri dati, scopriamo per esempio che i giovani bevono meno vino», anticipa il conduttore.

«I giovani di che età però?», chiede l’ospite in studio Paola De Micheli, deputata del Pd nonché ex ministra dei Trasporti nel governo giallorosso del Conte II. «Tra i 18 e i 39 anni - puntualizza Parenzo -. Attenzione, questo è un dato fornito da Forbes Italia, infatti anche io mi sono stupito». «Io avevo la percezione contraria, ciò che non bevono più superalcolici», replica ancora la De Micheli. «Cioè che bevono più vino?», «Secondo me sì».

«Allora, sempre secondo Forbes Italia, i consumatori abituali di vino nel 2010 erano il il 37%, nel 2024 il 26%». «Ma cosa si intende per abituali? - domanda ancora l’esponente democratica, emiliana verace -. Il venerdì e il sabato?». Parenzo allarga le braccia, come a dire “adesso non esageriamo”. «Secondo me... quello è... Io sono un consumatore abituale per esempio - ci tiene a far sapere il padrone di casa, almeno un bicchiere di vino al giorno lo bevo».

Quindi il guizzo: rivolgendosi alla De Micheli le punta il dito contro con fare fintamente inquisitorio, «dice “si vede”, stava per dire “si vede” eh?». «No, no», «Stava per dire “si vede”». Il terzo grado dà i frutti alcolici sperati, perché l’onorevole ammette tra le righe: «Beh, intanto porta allegria». E il siparietto si conclude in grasse risate. «L’importante è 0.50 eh», si premura di sottolineare la De Micheli. Il ministro Salvini sarà soddisfatto, anche se Parenzo evita di confermare.

