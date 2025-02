Domenica In, la confessione di Simone Cristicchi: "È stato un dramma". Mara Venier sconvolta

23 febbraio 2025 a

a

a

Ancora polemiche su Simone Cristicchi. Il cantautore, in gara nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha confessato a In Altre Parole - il talk show di La7 condotto da Massimo Gramellini, che il brano Quando sarai piccola non parla dell'Alzheimer di sua madre. Il cantautore è tornato sull'argomento a Domenica In, la trasmissione televisiva condotta da Mara Venier. E ha ribadito ancora una volta, il significato del suo brano zittendo tutti i suoi critici a sinistra.

"La canzone è ispirata a una storia personale. Non si parla di Alzheimer ma di un’altra cosa - ha detto Venier -. Ognuno si riconosce in qualche maniera con il proprio vissuto. Nel tuo caso era qualcosa capitato a tua mamma a 63 anni, quando era molto giovane ed è un miracolo che ce l’abbia fatta".

Ecco la verità dopo Sanremo: clamoroso, chi sta precipitando in classifica

Ma di cosa è malata sua mamma? Lo ha spiegato lo stesso Simone Cristicchi ai telespettatori di Domenica In. La donna è stata colpito all'improvviso da un aneurisma cerebrale. "È stato un dramma per noi e per lei - ha ammesso Cristicchi -. Quando succede una cosa del genere non sei mai preparato ed è una cosa difficile da accettare. L'abbiamo aiutata a riprendere un suo percorso di rinascita nonostante i danni irreparabili".