Sanremo 2025, Iva Zanicchi denuncia: "A cosa mi hanno costretta prima di ritirare il premio"

"Prima di salire sul palco di Sanremo ero molto emozionata, però poi è passato tutto. Una cosa strana che è successa è stata che mi è passata tutta la vita davanti, un po' come quando affoghi. Mia figlia mi ha rimproverata perché ho detto 'Meglio essere premiata da viva che da morta'": Iva Zanicchi lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 parlando del premio alla carriera che le è stato consegnato sul palco dell'Ariston durante il festival. L'artista, infatti, è stata la cantante donna che ha vinto più annate della kermesse musicale: prima ha trionfato con "Non pensare a me" del 1967; poi con "Zingara" del 1969; e infine con "Ciao cara come stai?" del 1974.

Zanicchi ha rivelato che "per questo premio alla carriera, mi hanno chiamata tantissimi colleghi e la prima è stata Ornella Vanoni che mi ha ricordato che, qualche anno fa, l'avevano dato a lei questo riconoscimento. A Ornella voglio dire che è una mia cara amica, di cui ho molta stima e che spero di arrivare alla sua età così come lei". Poi ha aggiunto: "Il premio lo dedico a due persone: alla mia mamma perché era una persona speciale, ciò che ha fatto lei per me è stato fondamentale, ha sempre voluto che io cantassi, ha fatto di tutto. Lo dedico, poi, al mio Pippi (Fausto Pinna, compagno venuto a mancare qualche tempo fa, ndr), perché quando sono entrata sul palco mi hanno fatto togliere l'orologio che era il suo e ho guardato il cielo e ho detto 'Se fossi qua, saresti fierissimo di me'. In ogni caso, so che è sempre con me".

Quando le è stato chiesto per chi tifasse a Sanremo, lei ha risposto: "Io sono una donna rock, amo i giovani perché mi divertono, mi danno energia. Al Festival, io tifavo per tutti ma soprattutto per i ragazzi e ho conosciuto Lucio Corsi, lo adoro, mi piacerebbe cantare con lui". Infine ha annunciato: "Comunque, ho dei progetti futuri, tra cui un disco... Sarà l'ultimo? Non lo so, però intanto è in progetto e ci sarà anche Cristiano Malgioglio".