L'Eredità, Giovanni vittima del complotto dei dentisti: a fine puntata si scatena l'inferno

26 febbraio 2025 a

a

a

Eccoci ancora nello studio di Marco Liorni. Sì, L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz in onda su Rai 1 campionissimo in termini di share. Il gioco, soprattutto, della Ghigliottina. La puntata in questione è quella di mercoledì 26 febbraio.

Alla vigilia, il campione qualificato all'ultimo gioco era Alessandro, il quale però, per la seconda volta, non ha centrato il bersaglio grosso, fallendo alla Ghigliottina. Ma nella puntata di oggi, ecco che Alessandro non ce la fa.

A qualificarsi alla Ghigliottina, infatti, è Giovanni. Campione un po' a sorpresa, soprattutto perché nelle primissime battute della puntata, nel gioco in cui bisogna indovinare le parole mano a mano che si compongono, era incappato in un clamoroso sfondone: al posto di "emoji", aveva risposto "emout". Grasse risate, soprattutto sui social, poi Giovanni aveva azzeccato la risposta corretta.

"Emout!". L'Eredità, Giovanni sconcerta l'Italia: la risposta che gli costa una figuraccia epica | Video

Tant'è, ecco proprio lui alla Ghigliottina, dove si qualifica con un montepremi potenziale che mette le vertigini, pari a 200mila euro. Ma Giovanni incappa in due tagli. Insomma, si ritrova a giocare per 50mila euro. Le parole-indizio erano le seguenti: francese, vittoria, anni, propria e gengiva. Da par suo, Giovanni ha proposto come risposta "misura", palesemente sbagliata. Già, la risposta corretta era "tasca", oggettivamente difficilissima. Tanto che i social in generale e X in particolare sono letteralmente insorti, accusando gli autori di aver apparecchiato una ghigliottina impossibile. Tra le associazioni più contestate, quella con "gengiva", ovvero "tasca gengivale". I commenti si sprecavano: "Dentisti e odontoiatri hanno indovinato", commentava un utente. "Giuro, non l'avevo mai sentita", aggiungeva un altro. E via discorrendo, in attesa della prossima puntata de L'Eredità. E ovviamente in attesa della prossima polemica...