L'Eredità, "mai saputo": la ghigliottina finisce male, bufera dopo la puntata

Sono stati Giovanni, Alessandro e Chiara a sfidarsi al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata andata in onda mercoledì 26 febbraio su Rai 1. Nei 100 secondi, invece, si sono sfidati Giovanni e Alessandro. Infine ad affrontare la Ghigliottina è stato Giovanni, con un montepremi iniziale di 200mila euro. Le parole da collegare erano Francese, Vittoria, Anni, Propria e Gengiva.

Dopo vari dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 50mila euro. Poi, al termine del minuto di tempo a disposizione, il concorrente ha tentato il tutto per tutto dando come soluzione la parola MISURA. Peccato, però, che non fosse quella la risposta corretta, ma TASCA.

L'Eredità, Giovanni vittima del complotto dei dentisti: a fine puntata si scatena l'inferno

Non tutti sui social si sono detti d'accordo con la soluzione della Ghigliottina. Qualcuno, per esempio, su X ha scritto: "Che dire, per anni mi sono cucita pantaloni gonne, mai saputo che le mie tasche sono alla francese, buona serata a tutti #leredita". Qualcun altro invece ha messo in dubbio il legame con la parola Gengiva: "Si chiama tasca gengivale non tasca della gengiva #leredita". E ancora: "A volte è davvero difficile indovinare la parola giusta. Tasca gengivale. Giuro non l'avevo mai sentita".