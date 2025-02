La volta buona, Alda D'Eusanio su Alberto Castagna: "Le donne? Doveva soldi a tutti, perché..."

28 febbraio 2025 a

a

a

La Volta Buona ricorda Alberto Castagna. A 20 anni dalla scomparsa, Caterina Balivo ha riunito amici e colleghi. E così, su Rai 1, c'è anche Alda D'Eusanio. "Alberto Castagna doveva soldi a tutti" dice più di una volta l'opinionista lasciando tutti di stucco. Il motivo dei suoi "debiti"? "Doveva dei soldi a tutti perché invitava le donne in questi grandi ristoranti, ai tempi del Tg2 era ancora povero…".

Una personalità spumeggiante, quella del giornalista conduttore, che - negli ultimi anni - "era arrabbiato con la malattia". "Ero diventato famoso, le donne, sono diventato anche ricco, e ora c’ho questa malattia che mi rende invalido - riporta la D'Eusanio le sue parole -. È una cosa che non ha mai vissuto in maniera serena". A quel punto la conduttrice, quasi commossa, aggiunge: "In quel periodo Alberto Castagna aveva un grande dolore dentro; aveva tutto e stava perdendo tutto".

"Come lo vidi in ospedale, fu un trauma": Alberto Castagna, il doloroso ricordo della figlia Carolina | Guarda

Dopo aver accusato alcuni problemi di salute diversi anni prima, il 1° marzo 2005 Castagna è stato colpito da un'emorragia interna che non gli ha lasciato scampo e a 59 anni è morto improvvisamente. Una scomparsa che ha profondamente turbato Carolina, la figlia. Anche lei ospite della Balivo, la donna racconta: "La sua morte ricordo come uno choc, un grandissimo trauma, perché i baffi erano la sua caratteristica, tutti eravamo abituati a vederlo così. E io ricordo che pensai: 'ma quello non è papà'. Però meglio con i baffi, decisamente".