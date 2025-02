La volta buona, "Alberto Castagna sentiva che stava per perdere tutto": Caterina Balivo travolta dall'emozione

28 febbraio 2025 a

a

a

Siamo a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, la puntata è quella di venerdì 28 febbraio. Una puntata tutta dedicata ad Alberto Castagna, indimenticato e indimenticabile volto della televisione italiana che ci ha lasciato nell'ormai lontano 2005.

A ricordarlo in studio amici e colleghi di Castagna: racconti, aneddoti, filmati. Insomma, una puntata davvero toccante. E tra gli ospiti ecco Alda D’Eusanio, che con affetto ha rievocato episodi divertenti legati alla sua personalità solare e scherzosa. Uno di questi riguarda la sua passione per la buona cucina e la compagnia femminile: "Doveva dei soldi a tutti perché invitava le donne in questi grandi ristoranti, ai tempi del Tg2 era ancora povero", premette con un sorriso.

"Alzheimer? C'è del dolo...": Grazia Samburno, l'accusa a Cristicchi è pesantissima | Video

E ancora la D’Eusanio ha condiviso un ricordo intenso, raccontando quanto fosse difficile per lui accettare la malattia, soprattutto negli ultimi mesi di vita: "Negli ultimi anni era arrabbiato con la malattia. Ero diventato famoso, le donne, sono diventato anche ricco, e ora c’ho questa malattia che mi rende invalido. È una cosa che non ha mai vissuto in maniera serena”. Un dolore profondo, come sottolineato anche dalla Balivo: “In quel periodo Alberto Castagna aveva un grande dolore dentro: aveva tutto e stava perdendo tutto", ha concluso, emozionata, la conduttrice.