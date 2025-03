Pomeriggio 5, "le facevi le pulizie in casa": Beatrice Luzzi e Valdimir Luxuria, volano stracci

01 marzo 2025 a

Volano stracci tra Vladimir Luxuria e Beatrice Luzzi. Le due si trovavano ospiti a Pomeriggio Cinque, il talk show di Canale 5 condotto da Myrta Merlino. Giovedì 27 febbraio si stava discutendo nello studio di Mediaset del ritorno sulle scene di Madonna, la leggenda del pop mondiale. La padrona di casa ha colto l'occasione per ricordare all'attrice di quella volta che girò con lei "Travolti dal destino", remake del film di Lina Wertmuller. Ma poi è scoppiato il putiferio.

"Ho fatto un film con lei, sì. L'unico film che ho fatto" ha detto Beatrice Luzzi, subito interrotta da Vladimir Luxuria: "Pensavo le avessi fatto le pulizie di casa, invece ci hai fatto un film. Bello…". Da qui la discussione è presto sfociata in un battibecco tra le due ospiti.

Dopo l'affondo velenoso, Beatrice Luzzi ha replicato con grande eleganza. "Le pulizie di casa non le so fare" ha risposto con il sorriso, chiudendo lì la provocazione. Al contrario, l'attrice ha raccontato un aneddoto con Madonna. "Girammo in Sardegna. Io ero nel pieno della popolarità dovuta a Vivere, perché era il 2001, e dalle finestre delle scuole si affacciavano questi ragazzi e mi chiamavano - ha spiegato -. A un certo punto lei si gira, e in modo sgrammaticato mi fa: 'Ma tu chi cacchio sei?'".