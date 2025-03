L'Eredità, "imbarazzante": la ghigliottina scatena il caos dopo la puntata

01 marzo 2025 a

Sono stati Marco, Alice e Giovanni a sfidarsi al gioco del Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 marzo, su Rai 1. Ai 100 secondi, invece, ci sono arrivati Marco e Alice. Mentre ad affrontare la Ghigliottina, la fase finale del gioco, è stata Alice con un montepremi di partenza di 150.000 euro. Le parole da collegare erano Aereo, Linea, Terra, Batteria e Gamba.

Dopo ben cinque dimezzamenti, la cifra in palio è scesa 4.688 euro. Poi, al termine del minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la concorrente ha scritto la parola MEZZO sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la risposta corretta fosse un'altra, ovvero STACCO. Alice potrà riprovarci domani.

Tanti i commenti dei telespettatori più affezionati alla trasmissione, che non mancano mai l'appuntamento sui social per confrontarsi sulla ghigliottina. La soluzione offerta dal programma questa sera, però, non è stata condivisa dalla maggior parte degli utenti. "Stacco è imbarazzante", ha scritto per esempio qualcuno su X. Qualcun altro invece: "No, vabbè, stasera era molto, ma molto astrusa! #leredita". E ancora: "Stacco è proprio brutto brutto #Leredità".