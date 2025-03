Affari Tuoi, Stefano De Martino: "Stasera ha raddoppiato", brutale sfottò ad Emilia

02 marzo 2025 a

Eccoci ancora una volta al gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Siamo ad Affari Tuoi, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, un format dal successo inarrivabile. La puntata è quella di sabato 1 marzo e a sfidarsi con la sorte è Emilia, dalla Toscana, infermiera. Ad accompagnarla in gioco il marito Niccolò, i due iniziano con il pacco numero 16. "Ci siamo conosciuti durante una festa dell’ultimo dell’anno. Galeotto fu uno Spritz. Io arrivai alla festa ed erano finiti gli Spritz, così lui venne da me e mi offrì il suo", ha raccontato Emilia parlando di come si sono conosciuti.

Dopo un inizio entusiasmante, la partit aha preso una piega peggiore: fuori il pacco da 20mila e quello da 200mila. "Stasera ha raddoppiato", ha commentato con amara ironia De Martino. Poi addio ai 30mila euro e l'offerta proprio da 30mila euro del Dottore. Ma la concorrente rifiuta e va avanti. Altri brutti tiri, altri pacchi rossi, ma resta in gioco quello da 300mila euro.

E così, tiro dopo tiro, il Dottore ha offerto ancora una volta 40mila euro, ma la coppia ha preferito proseguire. Dopo l’eliminazione dei 75mila euro, sono rimasti in gioco solo tre pacchi: 5 euro, 5mila euro e 300mila euro. Emilia e Niccolò avrebbero accettato volentieri 60mila euro, ma il Dottore è rimasto fermo sull’offerta di 40mila euro. La concorrente, combattuta, ha ammesso: "Sono paralizzata perché il numero e la regione sono tanti segni, però 40mila euro ci farebbero comodi. Poi sono rimasti numeri che non mi dicono niente... Fin qui siamo stati fortunati, accettiamo l’offerta".

Insomma, a casa con 40mila euro. Buona idea, dato che il pacco che avevano in mano conteneva soltanto 5 euro. "Emilia e Niccolò vincono contro il destino! Grande partita!" ha commentato De Martino con entusiasmo. Già, la partita sembrava destinata a finire molto peggio.

Nel frattempo, come sempre, sui social e su X in particolare, fioccavano commenti e critiche. "Bravi ma hanno fatto comunque la ca*** di cambiare all’inizio", "Quando cambiate 50 volte fate partite orrende", "Vincono contro il destino? Ma il numero fortunato era il 22 non il 2". E ancora: "In pratica sta festeggiando per aver perso 60mila euro". Ma non è tutto: "Partita giocata totalmente a caso. Come quasi tutte le altre, del resto", ha concluso l'ennesimo criticone. Il tutto in attesa della prossima polemica che nascerà dallo studio di Affari Tuoi.