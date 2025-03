L'aria che tira, Cacciari smonta la Ue e gela la sinistra: "Possono farlo solo Russia e Usa"

04 marzo 2025 a

"Solo Russia e Stati Uniti possono porre fine al conflitto". Massimo Cacciari non ha dubbi. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, il talk show politico di La7, il professore ha parlato del ruolo di Donald Trump e degli Usa nel risolvere una volta per tutta la questione Ucraina. "Bisogna ragionare in modo realistico - ha spiegato il docente universitario -. È chiaro che se si vuole porre termine al conflitto, alla tragedia, alla guerra civile tra Ucraina e Russia le potenze che possono alla fine deciderlo sono la Russia e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda questa questione specifica, gli Stati Uniti dicono chiaramente che non vale la pena rischiare una guerra mondiale per l'Ucraina. Poi che gli europei devono incominciare ad arrangiarsi. Tutto ciò è molto semplice". Parole di puro realismo, quelle di Cacciari, che come spesso accade porta "a scuola" la sinistra e il campo progressista.

"Gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a risolvere la questione Ucraina perché devono concentrare le loro attenzioni su altri fronti - ha proseguito Cacciari -. In particolare in prospettiva vedere come portare avanti la partita decisiva con la Cina. Gli europei devono sapersi arrangiare da sé. Sugli altri scenari - ha aggiunto - gli europei non c'entrano niente".

A quel punto David Parenzo ha fatto notare al suo ospite che Trump esclude l'Ue dal tavolo delle trattative perché non hanno armi e non si vogliono impegnare. "Si potrebbe dire cinicamente: ha torto?", ha esclamato Cacciari. Già, come la pensi il filosofo su questa Ue appare del tutto evidente...