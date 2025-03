Isola dei famosi, indiscrezioni clamorose su Pierpaolo Pretelli: ecco a chi può "soffiare" il posto

04 marzo 2025 a

a

a

Pierpaolo Pretelli pronto a sostituire Alvin nel ruolo di inviato all'Isola dei famosi? Il reality di Canale 5 tornerà in onda dopo il Grande Fratello di Alfonso Signorini e dopo The Couple, un nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Se sui nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras c'è ancora il massimo riserbo, qualche voce in più invece circola su conduzione, opinionisti e inviati.

Per quanto riguarda la conduzione, secondo le ultime indiscrezioni Vladimir Luxuria non sarebbe stata confermata alla guida del programma. E al suo posto sarebbe stata scelta Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene. Anche se manca la conferma ufficiale, la giornalista sarebbe stata data per favorita. Il ruolo dell'inviato, invece, potrebbe non essere più ricoperto da Alvin nonostante il grandissimo favore del pubblico. Secondo quanto rivelato da TvBlog, ci sarebbe un altro volto noto del piccolo schermo che potrebbe essere spedito in Honduras. "In pole position per il ruolo di inviato de L'isola dei famosi 2025 c’è il bello e bravo Pierpaolo Pretelli - si legge sul portale -. L’ex gieffino e da poco nuovamente papà del piccolo Kian potrebbe dunque prendere il posto del veterano Alvin nel ruolo di inviato dell’Isola".

Anche nel caso degli opinionisti, poi, si parla di una possibile sostituzione. Al posto della coppia Dario Maltese-Sonia Bruganelli dell'anno scorso potrebbe esserci un unico super-opinionista. E la scelta sarebbe ricaduta su Simona Ventura, che dell'Isola è stata conduttrice dal 2003 al 2011. Lo rivela sempre TvBlog: "Sarebbe allo studio il clamoroso ritorno di colei che ha creato e portato al successo questo reality show nell’ormai lontano settembre 2003. Già, avete capito bene, Simona Ventura potrebbe tornare all’Isola dei famosi, stavolta però nelle vesti di unica opinionista". Per ora, però, si tratta solo di voci. Ancora nessuna conferma.