Eleonora Giorgi, Roncato a La volta buona: "Chi l'ha trascurata all'improvviso"

"Credo che lei avesse avuto il piacere di fare qualcos'altro. Io conosco anche il suo agente e spesso si è dato da fare per cercare di trovare una parte per lei, però improvvisamente, non si sa perché, il cinema l’ha un po’ trascurata…": Andrea Roncato lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, parlando di Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo all'età di 71 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas.

La scelta del cinema di trascurarla, però, è inspiegabile per Roncato, che ha aggiunto: "Hanno trascurato un'attrice che ha vinto un David di Donatello, che ha fatto film meravigliosi, come "Borotalco", che fanno la storia del cinema italiano".

Dopo i suoi funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti di Roma, si è appreso che la Giorgi non è stata sepolta. Secondo le sue ultime volontà, l'attrice è stata cremata. "Ha chiesto di essere cremata. Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto", ha rivelato il figlio Andrea Rizzoli in un'intervista al Corriere della Sera. Lui, invece, ha spiegato che di sua mamma conserverà "il foulard con il suo profumo".