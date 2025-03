Affari Tuoi, "basta piangere!": Laura travolta dalle critiche

07 marzo 2025 a

Laura dal Friuli Venezia Giulia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, giovedì 6 marzo. La concorrente, al centro dello studio insieme al conduttore Stefano De Martino, ha detto di fare la commessa. Ha giocato col pacco numero 8 con il compagno Piero accanto. "Ci conosciamo da tantissimo tempo, io avevo 13 anni e lui 16, però non è scoccata subito la scintilla. Stiamo insieme da 11 anni", ha spiegato la pacchista. La coppia ha due figli: Adele e Tommaso.

I primi tiri non sono stati troppo fortunati per la coppia: sono stati eliminati subito i 50mila euro, i 100 euro e i 100mila euro. La prima offerta del dottore invece è stata di 15mila euro, ma i due hanno rifiutato. Purtroppo, poi, è stato fatto fuori il pacco da 300mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto un cambio. E Laura ha confessato: "C’è un numero che mi chiama… Quando a casa ci siamo confrontati, io ho detto che avrei tenuto il pacco preso all’inizio, però adesso è capitato un numero in una regione che a me piace. Quindi ringrazio il dottore e accetto il cambio". A quel punto ha lasciato il suo numero per il 20 del Lazio. E in lacrime ha spiegato: "E' una data importante per me il 20 e anche il Lazio lo è, quindi credo sia un segno, però mi fermo qui…".

"Mah, ma come hanno vinto...": Laura travolta dopo Affari Tuoi, scatta il "processo"

Nel pacco pescato a inizio partita, poi, la coppia ha trovato i 10mila euro. A un passo dalla fine, invece, erano rimasti sul tabellone i 5mila euro e i 20mila euro. Di fronte a una nuova proposta di cambio, la concorrente ha deciso di tenere il numero 20: "Io ci credo in questo pacco, è il numero di mio padre che non c’è più e la regione è legata a mia nonna, dovevamo venire insieme a Roma". Alla fine la coppia ha scoperto di avere i 20mila euro nel proprio pacco.

La puntata di ieri, però, ha scatenato non poche polemiche, soprattutto nei confronti di Laura. "Comunque bella coppia, lei super emotiva che piange per la qualunque e lui un pezzo di ghiaccio", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Tutti abbiamo qualche ricordo spiacevole.. ma insomma vieni qui gioca… e basta piangere".