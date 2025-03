Eleonora Giorgi, Barbara Palombelli apre la puntata di Forum così: chi c'è in studio dopo la morte dell'attrice

07 marzo 2025 a

Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte della madre Eleonora Giorgi. Il ragazzo, che da Barbara Palombelli è opinionista, è stato accolto dalla conduttrice di Rete 4 con dolci parole. "La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l'esempio che avete dato a tutti gli italiani", ha detto prima di far intervenire Ciavarro. "Grazie a Barbara, al pubblico, grazie a tutti di cuore", ha risposto il giovane.

L’attrice è morta il 3 marzo. Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, da lì l'intervento chirurgico e la chemioterapia, fino alle ultime settimane quando era stato necessario il ricovero alla clinica Paideia di Roma. Pochi giorni prima della scomparsa dell'attrice, la stessa Palombelli aveva parlato delle sue gravi condizioni di salute.

"Paolo Ciavarro ha rinunciato". Strazio in chiesa: Eleonora Giorgi, l'ultimo struggente saluto

"Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani", aveva detto nella puntata del 26 febbraio facendo pensare che la salute di Giorgi si fosse aggravata.