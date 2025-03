La volta buona, Andrea Bosca sconvolge Caterina Balivo: "Per chi ho affittato un intero cinema"

07 marzo 2025 a

Andrea Bosca è tra i protagonisti della serie tv Belcanto, dove ha messo in mostra tutto suo talento, una serie trasmessa su Rai 1 e apprezzatissima dal pubblico. E l'attore ha scelto di raccontarsi a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, la puntata è quella di venerdì 7 marzo. E dalla Balivo, Bosca ha deciso di spendersi su un lato meno noto della sua carriera, ossia la poesia.

Bosca si è infatti misurato, recentemente, nella scrittura di un libro di poesie, un’esperienza artistica che ha incuriosito la conduttrice, spingendola a chiedere: "C’è una poesia dedicata a qualche donna?". Con la discrezione che lo caratterizza, l’attore ha scelto sì d rispondere, però senza sbottonarsi troppo. "Certo che c’è una poesia per una donna, hai presente quando hai il primo incontro? Ecco, porti sempre con te le esperienze che hai vissuto in passato, anche quelle finite perché resta il bene... E allora decidi di rimetterti in gioco; se ora lo sto facendo? Sì!".

Andrea Bosca, insomma, ha lasciato intendere che pur essendo molto riservato abbia qualcuno di speciale, una compagna o almeno una persona con cui potrebbe nascere qualcosa. Caterina Balivo a quel punto ha provato nuovamente a farlo "confessare", ma senza successo.

Per tutta risposta, Bosca ha deciso di rivelare un episodio romantico legato a una storia precedente: "Una volta ho affittato un piccolo cinema proprio qui a Roma e insieme abbiamo visto il suo film preferito", il riferimento è a una sua ex fidanzata. Su quella attuale, ammesso che esista, la bocca però resta cucita...