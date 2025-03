Rai 3, la "biblioteca" va oltre i soliti schemi: un obiettivo molto ambizioso...

Klaus Davi 11 marzo 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La biblioteca dei sentimenti - Rai 3)

Rendere emozionale il vissuto individuale della lettura è lo scopo ambizioso di "La biblioteca dei sentimenti", format condotto da Greta Mauro e Franco Arminio nel sabato pomeriggio di Rai3.

Far capire all’ampio pubblico della Terza Rete che spesso quanto contenuto in un libro è il prodotto di un dramma, di rivolgimenti sociali, crisi individuali e collettive nelle quali ci possiamo tutti riconoscere. Il tema del femminismo si presta particolarmente in tempi di woke e di politically correct.

Il caso Diciotti travolge i Tg. La sentenza della Cassazione? Studio Aperto, reazioni clamorose

La puntata ha avuto il merito di andare oltre schemi ideologici e non uniformare l’emancipazione delle donne confinandola in una sola narrazione. I due conduttori, insieme a Davide Rondoni, all’intervento delle giornaliste Angela Azzaro e Annalisa Terranova e dei giovani Riccardo Pedicone e Sara Ciafardoni, hanno osservato il fenomeno femminista sotto diversi punti di vista analizzando anche i suoi mutamenti nel tempo e le sue divere genesi. Ottimo il riscontro Auditel col 5% di share e quasi 500mila spettatori.