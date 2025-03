Alessandra Viero zittisce Orfini del Pd: "Diciotti, il messaggio ai trafficanti di migranti"

11 marzo 2025 a

a

a

"Io mi sono letto 37 pagine della sentenza". "Anche noi". A Quarta repubblica, su Rete 4, è assai vivace lo scontro tra Matteo Orfini e Alessandra Viero sul caso Diciotti, con la Cassazione che ha imposto al governo di pagare un risarcimento danni ai migranti irregolari trattenuti per alcuni giorni sulla nave.

Il deputato del Pd sta ovviamente dalla parte delle toghe: "Un'operazione di salvataggio si completa con lo sbarco in un porto sicuro il prima possibile. La prima violazione che c'è stata è che lo sbarco è avvenuto dopo 10 giorni. Secondo punto: non è che si può levare la libertà a una persona senza che ci sia una ragione, ci deve essere una convalida giudiziaria". "Questa è bella, non succede mai", commenta ironico Tommaso Cerno, direttore del Tempo.

"Pensavo fosse l'ex calciatore". Gasparri contro la toga Cassano dopo la sentenza-Diciotti: "Cosa ho letto"

"Tecnicamente - è invece il commento della giornalista di Mediaset Viero - succede che si crea un precedente giuridico importante, questo è certo. Questa è una sentenza di massimo livello, anche se in primo grado si diceva che quello fu un atto politico e l'Appello aveva detto un'altra cosa ancora. Cosa succede ora: precedenti giuridici, quindi si possono aprire le porte ad altre richieste simili".

Il caso Diciotti travolge i Tg. La sentenza della Cassazione? Studio Aperto, reazioni clamorose

"Due - conclude la Viero -: secondo me si manda un messaggio ancora più rischioso, e lo si manda a chi gestisce l'immigrazione illegale che è un business. E il messaggio è: venite!".