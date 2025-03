L'Eredità, "manco la ha corretta!": sfondone sulla Morante, rivolta contro Liorni

11 marzo 2025 a

a

a

Eccoci ancora qui, nello studio de L'Eredità, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Siamo nel regno di Marco Liorni, il gioco in onda su Rai 1 e campionissimo in termini di ascolti.

La puntata in questione è quella di martedì 11 marzo. Alla vigilia, alla Ghigliottina - il gioco finale in cui si prova ad accaparrarsi il montepremi - ci era arrivata Chiara: risposta però sbagliata e missione fallita.

Nella puntata di oggi, Chiara si ferma al Triello, eliminata da Alessio e Veronica. Ma a far parlare, a far esplodere i social (X in particolare) è stato quanto avvenuto prima del Triello, intorno a metà puntata, nel corso di una sfida diretta ai 100 secondi tra Elisa e Francesca, concorrenti che sarebbero poi state eliminate.

Il gioco è semplice: i concorrenti hanno a disposizione 100 secondi e devono indovinare, in base a una definizione, le parole che vanno lettera dopo lettera componendosi in sovrimpressione. Tocca ad Elisa, Liorni legge la domanda: "L'autrice del romanzo L'amica geniale", viene chiesto soltanto il cognome. Ed ecco che Elisa risponde: "Elsa Ferrante". E Liorni, laconico: "Sì".

L'Eredità, Chiara e il pesce "a caz***o di cane": travolta dagli insulti a fine puntata

Ecco, il punto è che l'autrice si chiama Elena Ferrante. E, per inciso, la trasposizione in serie televisiva de L'Amica geniale è uno dei più clamorosi successi proposti dalla Rai. E insomma, il fatto che Liorni non abbia corretto la concorrente non è passato inosservato. I commenti si sprecavano. "D'Altronde è un omaggio a Morante", commentava un orente. In molti rimarcavano: "Elsa ferrante...". Poi Francesco a piazzare il carico da novanta: "Elsa Ferrante e manco l'ha corretta...". Cala il sipario, in attesa della prossima polemica a L'Eredità, regno di complottisti e utenti pronti a ridire su tutto e tutti.