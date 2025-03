È sempre Cartabianca, Corona imbarazza la Berlinguer: "Gintoneria? Sarebbe venuta con me"

12 marzo 2025 a

a

a

"Tutti avremmo voluto andare alla Gintoneria": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca nella puntata in onda ieri, martedì 11 marzo, su Rete 4. Il riferimento è al locale di Milano gestito da Davide Lacerenza e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, finiti sotto accusa per un presunto giro di droga e prostituzione. Alle parole del suo opinionista, però, la conduttrice ha subito controbattuto: "No, io non ci sarei voluta andare per niente, sinceramente".

Ma Corona ha insistito: "Se io glielo avessi proposto, lei sarebbe venuta con me". "No, io le avrei risposto che non ci avrei messo piede", ha ribadito ancora una volta la giornalista.

Gintoneria, la scelta di Lacerenza e Stefania Nobile davanti al gip: dubbi pesantissimi sulla difesa

A quel punto Corona si è arreso e ha detto: "Vabbè, lei è pura". "No - ha spiegato la Berlinguer - è che quello che queste persone hanno fatto nel passato lo trovo molto grave. Ora, è vero che hanno espiato la loro colpa, però imbrogliare persone facendo credere che sarebbe arrivato il malocchio... Questi ce la tireranno sicuro stasera se possono ancora, è meglio fermarsi qua", ha chiosato ironicamente.