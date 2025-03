La volta buona, il dramma di Eva Henger: "Chi ha rapito mia figlia Mercedesz"

12 marzo 2025 a

Poteva andare molto peggio. A La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, Eva Henger ha raccontato ai telespettatori di quella volta che rapirono sua figlia Mercedesz. La ragazza, anche lei tra gli ospiti della Balivo, ha confermato la sua versione dei fatti. In pratica, una signora aveva sottratto la bambina alla mamma vip perché desiderava da tempo una figlia femmina. Poi, per fortuna, Mercedesz è stata ritrovata dopo cinque ore di interminabili ricerche.

"Aveva 2 anni. Ed è successo davanti all'ufficio dove non facevo entrare Mercedesz perché c'erano cartoline osé - ha spiegato Eva Henger -. Mi girò e lei non c'era più. Corro subito alla vetrata ma non c'era neanche lì. Ma non avrebbe mai avuto tempo di uscire fuori. Così ho cominciato a cercare dappertutto. Sono arrivate anche mia suocera e la mia migliore amica. Io ero incinta di Riccardino, al quarto mese, e ho cominciato a sanguinare. Ho avuto uno choc enorme e ho pianto. Poi a mia suocera è venuto in mente che c'era una signora in quel condominio che ha avuto due maschi ed era un po' pazza. Quando vedeva Mercedesz diceva sempre che sarebbe dovuta essere sua figlia. Così è andata a casa di questa signora, che nel frattempo era uscita e - ha proseguito - aveva lasciato da sola Mercedesz con i suoi due figli".

"Io ho dei ricordi sfuocati - ha spiegato Mercedesz a Caterina Balivo -. Una stanza buia, mi aveva messa a giocare al Nintendo. E poi una agitazione improvvisa". La paura di perdere per sempre la figlia era ampiamente giustificata. Come ha spiegato Eva Henger, in quel periodo tanti altri bambini erano stati rapiti.