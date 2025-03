Casa a Prima Vista, Corrado Sassu umilia Nadia Mayer e Blasco Pulieri: "Ho un piano, seguitemi"

14 marzo 2025 a

a

a

Corrado Sassu si è inventato una trovata geniale per riuscire a vendere un immobile nell'ultima puntata di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. Di fronte aveva due acquirenti un po' titubanti. Ma l'agente immobiliare attivo su Roma aveva dalla sua il carisma accumulato nel corso delle cinque stagioni dello show e l'ampiezza dei vari locali che compongono la casa. Perciò, quando li ha visti un po' indecisi ha cambiato stanza per portare loro una sorpresa clamorosa.

"Sono un agente immobiliare serio, professionista - ha spiegato Corrado Sassu in un video pubblicato su Instagram - e so che bisogna empatizzare con il cliente. Quindi ho escogitato un piano. Andiamo di là, ho un idea". A quel punto, Blasco Pulieri e Nadia Mayer - entrambi in macchina a seguire la trattativa da remoto - si sono spaventati: "Dove va?".

"Da quando mio padre non c'è più..." Paolo Ruffini si commuove, il dramma da Gianluca Torre | Video

"Visto che è molto grande, io giocherei a pallone. C'è il campo in casa, guarda sto salone", ha esclamato Corrado Sassu. Ma l'acquirente, invece di siglare il primo gol della casa, ha colpito il palo fallendo appunto il colpo. "Beh comunque c'è spazio per giocare a pallone. Lo abbiamo constatato", ha chiosato l'agente immobiliare. "Carina questa idea di farli giocare a calcio per fargli percepire lo spazio come è grande", ha ammesso Blasco Pulieri.