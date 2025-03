Brignone-Goggia, effetto-Sinner: Rai 2 gode per la valanga rosa, una storia meravigliosa

Klaus Davi 16 marzo 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Coppa del Mondo di sci femminile)

Anche lo sci ha le sue “Jannik Sinner” con la differenza che parliamo di due atlete con un curriculum e storie importanti consolidate da anni: Federica Brignone e Sofia Goggia ormai da tempo sono al vertice dello sci mondiale, entrambe medagliate alle Olimpiadi e ai Mondiali nonché plurivittoriose in Coppa del Mondo.

La gara di Super G di giovedì a La Thuile, in Valle d’Aosta, le ha viste sul podio, con Sofia seconda dietro la vincitrice Emma Aicher e Federica terza, ma il loro ennesimo exploit ha scosso l’Auditel portando la mattinata di Rai 2 a superare il 7% con quasi 500mila spettatori e con picchi vicini al 10% con le discese delle nostre due portacolori.

Casa a Prima Vista? Vola negli ascolti: ecco quanto ha totalizzato, senza precedenti

Buono anche l’apporto dai device tecnologici secondo la Total Audience, con 20mila utenti connessi. Lo sport continua a rivelarsi un toccasana per il secondo canale Rai. Sicuramente anche la doppietta di ieri, con vittoria di Fede e piazza d’onore per Goggia, avrà fatto scattare in alto gli ascolti. Ottimo traino per l’appuntamento di Milano-Cortina 2026.