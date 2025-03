C'è posta per te, Gianni Morandi in lacrime: "Alla pozza comunale con le mani gelate"

16 marzo 2025 a

Un sabato sera indimenticabile, tra lacrime ed emozioni. Insomma, il consueto sabato sera con C'è posta per te, l'inossidabile format proposto da Maria De Filippi su Canale 5. Una puntata, quella di sabato 15 marzo, impreziosita dalla presenza di un ospite d'eccezione, uno dei volti più popolari e amati d'Italia: Gianni Morandi. Proprio lui, in apertura della trasmissione.

Il mitico cantante bolognse è stato infatti il "dono speciale" scelto da Rita per ringraziare e sorprendere i suoi genitori, un gesto per dimostrare loro gratitudine e affetto. Rita ha spiegato che Morandi, per lei, è molto più di un semplice artista: "Gianni è la colonna sonora di tutta la sua famiglia". Vivendo ormai lontana dai genitori, Rita ha realizzato con maggiore consapevolezza tutti i sacrifici compiuti da madre e padre per lei e i suoi fratelli. Ha riconosciuto gli errori della giovinezza, quando non riusciva a comprendere le difficoltà economiche che affrontavano: "Dovevo solo chiedere scusa, senza chiedere e ancora chiedere", ha confidato commossa alla De Filippi.

Già, all’epoca la famiglia viveva in ristrettezze, insomma i soldi non bastavano, ma lei - senza comprenderlo - avanzava richieste che i genitori non potevano soddisfare. Solo con la maturità e l’esperienza della maternità, Rita ha compreso in che contesto vivesse e le fatiche quotidiane di mamma e papà: "Io non li avevo capiti, ora ho compreso che avevo due genitori fantastici, capisco dove ho sbagliato", ha detto ai suoi nello studio di Canale 5.

Ivana e Marco, i genitori di Rita, sono stati accolti calorosamente. Poi la sorpresa con l’ingresso di Gianni Morandi. Il cantante, visibilmente toccato dalle parole della donna, commosso, ha condiviso con il pubblico un frammento della sua infanzia, rivelando una profonda empatia con la storia della famiglia: "Ascoltando la lettera di vostra figlia mi avete riportato a cose che anch’io ho vissuto da ragazzo. Anche noi non eravamo una famiglia molto ricca. Anche mio padre faceva queste cose, andava al mercato il giovedì, quando finiva, comprava delle cose, le prendeva con pochi soldi e le portava a casa. Mia madre, andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate. Voi non avete mai mollato, avete messo i figli davanti a tutto", ha sottolineato con gli occhi gonfi di lacrime.

Infine, ecco che Morandi ha omaggiato i genitori di Rita con quello che forse è il più iconico di tutti i suoi brani, l'intramontabile Fatti mandare dalla mamma, seguito poi da Uno su mille. "Dai, una volta passo da Tarquinia, tu fai un piatto di pasta e ci facciamo una cantata", ha chiuso Morandi con una promessa alla madre di Rita. Un bellissimo momento di televisione.