La Volta Buona, Alex Belli commosso dopo la morte di Genuardi: "Cosa gli devo, come mi ha aiutato"

"Come dovrebbe essere ricordato Pietro? Neanche lui se lo aspettava, era preoccupato però non se lo aspettava. Quindi non penso che lui avesse cominciato a parlare con la moglie Linda e col figlio del dopo-vita": Caterina Balivo lo ha detto a La Volta Buona su Rai 1 parlando di Pietro Genuardi, l'attore scomparso venerdì scorso all'età di 63 anni.

A rispondere è stato un suo ex collega, l'attore Alex Belli, che ha detto: "Pietro, secondo me, vuole essere ricordato per la luce e la solarità che lui era, quello che probabilmente ha lasciato come eredità a tutti noi".

Poi ha aggiunto: "Noi celebreremo il fatto che lui sia rimasto qui con noi, riempendoci della sua energia e della sua forza. Io devo tanto a lui, veramente. Ho preso un treno in corsa e lui mi ha aiutato, e questo lo ha fatto con tutti noi, che è una cosa rara. Perciò io lo voglio ricordare come una luce". L'attore è noto per aver interpretato alcune delle soap opere più amate dagli italiani, come Centovetrine e Il paradiso delle signore.