Dritto e Rovescio, Galeazzo Bignami smaschera il gioco sporco su Meloni: "Uniti nell'odio contro il premier"

22 marzo 2025 a

a

a

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera non le manda a dire. Intervenendo a Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio di fatto Bignami attacca la sinistra che in questi giorni sta mettendo nel mirino, con violenza Donald Trump. "Bisogna rispettare il voto degli americani che l'hanno votato e che di fatto hanno scelto il loro presidente degli Stati Uniti", tuona Bignami.

Poi l'affondo: "In questi giorni noi del centrodestra abbiamo approvato una sola risoluzione unitaria per la politica estera e per l'Europa e per l'Ucraina. Voi delle opposizioni vi siete definitivamente spaccati con ben 5 risoluzioni. Questo va detto".

E a giudicare dagli applausi in studio, la franchezza del capogruppo di Fratelli d'Italia è stata parecchio apprezzata. A questo punto di fatto Bignami piazza il colpo finale rivolgendosi direttamente alla sinistra: "Siete divisi su tutto e questo è evidente. Ma è altrettanto evidente che in politica siete uniti in un solo obiettivo, quello dell'odio contro Giorgia Meloni". Parole chiare che la sinistra difficilmente riuscirà a smontare. Del resto anche sul "pellegrinaggio" a Ventotene la sinistra è riuscita a dividersi dopo le polemiche in Parlamento. Alcuni big del centrosinistra hanno infatti disertato l'appuntamento sull'isola di questa mattina.