Verissimo, Clizia Incorvaia in lacrime per Eleonora Giorgi: "Cosa ho trovato di cattivo gusto", lo sfogo

"Il cinema ha snobbato tanto Eleonora Giorgi dopo la sua separazione da Rizzoli": Clizia Incorvaia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito della suocera, mamma del marito Paolo Ciavarro, che si è spenta all'età di 71 anni per un tumore al pancreas. "La gente tollera un uomo forte e indipendente, non una donna forte e indipendente", ha poi aggiunto l'influencer. Che ha fatto notare anche come siano cambuate le cose dopo la morte: "Tanti l'hanno osannata dopo la morte. Negli ultimi 30 anni queste persone non ci sono mai state. Hanno ostentato l'affetto per i like, l'ho trovato di cattivo gusto".

Sulle critiche ricevute per essere tornata al lavoro dopo il lutto, invece, la Incorvaia ha detto: "C'è un pregiudizio per cui, in caso di lutto, si debba essere sopraffatti dal dolore e si debba ostentare il dolore. Io mi sono rimessa subito al lavoro per non perdere di vista la mia indipendenza come donna, per dare un buon insegnamento ai miei bambini, per non portare una mamma depressa a casa, per non perdere di vista la mia relazione. Mia suocera mi ha insegnato questo, mi vorrebbe forte e indipendente".

Parlando degli ultimi momenti con la Giorgi, poi, ha confessato: "Non so se sono riuscita a dirle tutto, non lo so, forse no... Non voglio rimpianti, ma io credo nell'eternità dell'anima e credo che ci ricongiungeremo tutti. L'eternità mi salva da qualsiasi pensiero negativo per non averle detto tante cose, per non averla apprezzata abbastanza: ti vengono tanti pensieri in testa, un dolore ti mette a dura prova e vacilli".