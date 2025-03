Luciana Littizzetto denunciata dal tenente Pasquale Trabucco: offende i militari

24 marzo 2025 a

Luciana Littizzetto ancora nei guai per le sue critiche ai militari italiani nel corso di una puntata di Che tempo che fa di due settimane fa: "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag*** a combattere", aveva tuonato nello studio di Fazio. E ora il tenente dell’esercito Pasquale Trabucco, che ricopre il ruolo di Presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha deciso di agire presentando una denuncia presso il Tribunale di Milano contro la nota comica. La frase incriminata è stata pronunciata nel corso della puntata del 9 marzo 2025 di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio.

"Ho scelto di procedere con questa azione legale – ha dichiarato il Tenente Trabucco – perché ritengo che ci siano valori intoccabili, come l’onore dei nostri militari. In qualità di Comitato per il ripristino della Festività del 4 Novembre, ho considerato questa denuncia un gesto simbolico fondamentale per rendere omaggio ai nostri caduti. Penso, ad esempio, a Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, ufficiale italiano e comandante del Fronte Militare Clandestino, martire delle Fosse Ardeatine e insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Il mio pensiero – ha aggiunto il presidente del Comitato – va non solo ai soldati, ma anche ai Partigiani della Resistenza. Tuttavia, sono disponibile a ritirare la querela qualora arrivassero delle scuse pubbliche".

Nel suo monologo, Luciana Littizzetto si è rivolta a Ursula von der Leyen con toni ironici: "Ursula, sei proprio sicura di voler creare un esercito europeo? (…) Noi italiani non siamo portati per la guerra, siamo proprio negati. Non siamo come Macron, che arriva e dice ‘state tranquilli, la bomba atomica la porto io’. Se vai a vedere la storia, Ursula, abbiamo perso molte più volte di quante abbiamo vinto. Pensa a Caporetto, alla Campagna di Grecia, alla Campagna di Russia, per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, in cui abbiamo perso oltre 600.000 italiani. Ursula, ti mostro uno dei nostri generali, guarda qui". Durante il discorso, la comica ha letto una lettera indirizzata a Ursula, concludendo con l’esibizione di una foto del generale Roberto Vannacci, ritratto con una camicia sbottonata.

Anche l’Osservatorio Nazionale Amianto, rappresentato dall’avvocato Ezio Bonanni, ha espresso il proprio sostegno alla posizione di Trabucco. "Dobbiamo riconoscere il valore di chi ha difeso la patria con coraggio, senza mai tirarsi indietro – ha affermato Bonanni durante il primo Convegno a Pomezia sulle Vittime del Dovere – anche in situazioni di svantaggio, come in Russia, dove i nostri soldati hanno combattuto con equipaggiamenti e armamenti inferiori. La loro ritirata fu causata dalle scelte sbagliate dei tedeschi, che decisero di concentrare le truppe a Stalingrado, lasciando vulnerabili i fianchi, incluso quello rumeno".

Bonanni ha poi proseguito: "I nostri uomini, come gli alpini, sono stati sopraffatti. La Prima Guerra Mondiale ha permesso di riconquistare l’unità nazionale, riportando Trento e Trieste all’Italia. Penso anche alla Seconda Guerra Mondiale, alla Decima Mas prima dell’armistizio, o alla resistenza in Sicilia, dove l’esercito italiano ha affrontato forze angloamericane in rapporto di 20 a 1, supportate persino da elementi mafiosi. O ancora all’eccidio di Nikolajevska in Russia, un episodio poco ricordato, in cui il Corpo d’Armata Alpino fu decimato. La storia delle nostre forze armate è ricca di gloria. Non condivido le affermazioni di Luciana Littizzetto – ha concluso Bonanni – e mi dispiace che le istituzioni non abbiano fatto abbastanza per riaffermare questi valori. Spero che in futuro ci sia più rispetto per i nostri militari".