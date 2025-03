La Volta Buona, Caterina Balivo su Lory Del Santo: "Se lo facesse da sola"

24 marzo 2025 a

"Gradisco che lei mi faccia questa colazione bellissima, stupenda, ma impiega 15 secondi perché per il caffè deve solo schiacciare un pulsante. Situazione diversa per me in quelle pochissime volte in cui le ho preparato la colazione, il famoso caffelatte": il compagno di Lory Del Santo, Marco di 32 anni, lo ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. In studio anche la Del Santo.

"Il latte deve essere stato munto la sera prima e consegnato in un'ampolla di vetro a casa, il caffè deve avere una temperatura bollente che nel caso in cui ti vada una goccia sul braccio rischi di andare al pronto soccorso; la percentuale del caffè deve essere 60,40...", ha spiegato Marco, esagerando in maniera evidente le proporzioni delle richieste della compagna, che intanto al suo fianco mostrava un certo disappunto, probabilmente non riconoscendosi in quella descrizione, comunque ironica.

A un certo punto, allora, la conduttrice ha interrotto Marco e, con tono scherzoso, riferendosi alla Del Santo ha detto: "Vabbè, allora se lo facesse da sola". Grandi risate in studio.