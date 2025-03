La Volta Buona, Sara Ricci sconvolge lo studio: "Mi piacciono i giovani, quanti anni aveva il più piccolo"

Relazioni con uomini più giovani, perché no? A dirlo è Sara Ricci, ospite di La Volta Buona nella puntata in onda lunedì 24 marzo su Rai 1. La 53enne non ha nascosto di aver avuto storie d'amore con ragazzi più giovani. Il più piccolo? "Un ragazzo di 23 anni, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare. Con un altro ragazzo di 34 anni, invece ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi. Per me il fatto di scendere sempre di più con l'età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare".

"Il mio lavoro - ha poi risposto a Caterina Balivo - non mi pesava nella relazione, ho pagato più di qualche cena perché sono sempre stata molto generosa e quindi ho pensato: 'Se devo farlo, tanto vale che mi prendo il partner giovane'".