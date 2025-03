Le Iene, Alberto Stasi confessa: "Motivazioni profonde"

Uno "tsunami di emozioni": così Alberto Stasi, intervistato da Le Iene, ha definito la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, per cui lui è l'unico condannato. Il caso risale al 2007, quando la 26enne Chiara Poggi fu trovata morta nella villetta di famiglia. Le accuse ricaddero subito sul suo fidanzato, Stasi. Le nuove indagini si stanno concentrando invece sull'amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, il cui Dna sarebbe stato trovato sotto le unghie della ragazza.

Al programma in onda su Italia 1, come si vedrà nella puntata in onda questa sera, sabato 29 marzo, Stasi ha detto: "Sono fiducioso, voglio che emerga tutta la verità e che venga alla luce ciò che ancora non è stato scoperto". Poi ha fatto una riflessione sul proprio percorso in carcere, che sta per terminare: "Non è quest’ultimo periodo a fare la differenza. Le mie motivazioni sono più profonde: sarebbe molto più importante per me, per la mia famiglia e per Chiara, trovare la verità".