Papa Francesco, 40 milioni di italiani per i funerali

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Funerali di Papa Francesco - Rai 1)

OmnicomMediaGroup stima che oltre 40 milioni di italiani, pari al 70% della nostra popolazione, abbia seguito sabato i funerali di Papa Francesco, con picchi al Centro-Sud dell’80%. Mai come in questo caso le fasce 15-20 anni sono state coinvolte dall’evento. Bastava osservare le immagini in tv per capire l’ampia partecipazione giovanile.

La diretta dello Speciale Tg1 su Rai 1, condotto in studio da Laura Chimenti, è stata vista da 4.666.000 spettatori medi col 43.7% di share e picchi del 50% tra i 15/24 anni. Bergoglio si conferma il Papa che più ha saputo parlare alle giovani generazioni così come quello più digitale: non stupisce il record di 100mila utenti che han seguito il rito funebre dai device tecnologici.