Michele Santoro preoccupato da Vannacci: "Anche Hitler sembrava un personaggio ridicolo"

Roberto Vannacci divorzia dalla Lega. Il generale ha detto addio al partito di Matteo Salvini per proseguire con la sua forza politica: "Futuro Nazionale". "La mia destra non è moderata - ha detto nel suo manifesto -. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto". Parole su cui si sofferma Michele Santoro, ospite di DiMartedì nel giorno della scissione: "Al contrario di quanto si possa pensare, io non rido di Roberto Vannacci, sono preoccupato. Perché anche di Hitler si diceva che fosse un personaggio ridicolo: andava in giro con i pantaloni alla zuava, in molte foto sembra quasi una caricatura. Guardandolo da lontano, faceva sorridere. Lo stesso accade oggi con Vannacci quando assume questi atteggiamenti marziali, o sedicenti marziali. Ma qui sta il punto: la rete e certi gruppi estremisti non ridono, anzi, trovano in lui una figura spendibile".
Poi la frecciata all'opposizione: "Quando si parla di Hitler, poveraccio, aveva fatto fatica a vendere il Mein Kampf quando uscì. Nessuno lo conosceva, era un uomo ai margini della società tedesca. Vannacci, invece, ha venduto milioni di copie e non per un merito letterario o politico, ma perché la sinistra, nella sua ansia di denunciarlo, ha costruito un mito. Paradossalmente, l’ostilità ha generato notorietà, e la notorietà ha creato un personaggio. Un personaggio che ora non è più confinato ai social o a pochi circoli estremisti, ma che ha un’eco nazionale".
Non manca però neppure l'attacco alla Lega: "Matteo Salvini, con la sua consueta genialità politica, gli ha messo a disposizione un pullman, lo ha portato in giro in tutti i tempi, lo ha reso visibile e credibile. Così si è consolidato un mix molto pericoloso: da un lato un personaggio già costruito dai media, dall’altro un’organizzazione politica che ne amplifica l’immagine e la presenza pubblica". Insomma, per il giornalista, ex volto Rai, "il rischio reale non è tanto lui, quanto la galassia di gruppi estremisti e nostalgici del nazismo, fino ad oggi sparsi e marginali, che per la prima volta trovano un punto di riferimento concreto. Non dimentichiamo che esiste anche una galassia nazionalsocialista più vasta, che include persone che si definiscono socialiste, comuniste, ma che condividono questo sentimento di rabbia e di marginalità. Questa galassia può aggregarsi dentro un unico magma politico, e quando accade diventa qualcosa di molto pericoloso".