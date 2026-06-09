Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Chiara Poggi, una drammatica verità: "Per tre giorni, questa poveraccia..."

di Roberto Tortoramartedì 9 giugno 2026
Chiara Poggi, una drammatica verità: "Per tre giorni, questa poveraccia..."

2' di lettura

Garlasco non dorme mai… il caso del delitto di Chiara Poggi, non certo il paese di quasi diecimila anime finite al centro del mondo mediatico italiano. A Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro c’è, tra gli ospiti, la giornalista e scrittrice Rita Cavallaro che spiega com’è nata la nuova indagine su Andrea Sempio e lancia delle ombre su di lui. 

"Tutto nasce da un DNA sulle unghie di Chiara che oggi sappiamo essere il cromosoma Y di Andrea Sempio. È stato acclarato che già nel 2016 le dichiarazioni dell’allora perito Francesco De Stefano oggi sono state ritenute non corrispondenti al vero. Disse che il DNA non era più da contatto diretto, ma mediato con oggetti, allora Chiara si è lavata le mani, perché si è lavata le mani e perché non c'è il DNA del fidanzato che è l'ultima persona con cui è stata, ma c'è quello di Andrea Sempio che in teoria almeno non entrava in quella casa, dal 3 di agosto? Se Chiara si è lavata le mani, quel DNA sulle unghie di Chiara di Andrea Sempio deve avere una spiegazione differente".

Dà la sua spiegazione Armando Palmegiani, criminologo e consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio: "Ci dobbiamo rifare alla perizia Albani, in questa nuova indagine è l'unica certezza, perché è una perizia super-partes. La dottoressa Albani dice che non sa se è un contatto diretto o indiretto, quando sia avvenuto e se sia sopra le unghie o sotto. Dopodiché se noi ipotizziamo sia sul telecomando o altri oggetti può averli toccati la mattina".

Ribatte la Cavallaro: "Quando c'è stato l'interrogatorio eravamo fermi a dei verbali in cui diceva che Sempio non aveva toccato nulla. Era andato solo nella stanza di Chiara e nella stanza dei giochi, aveva toccato il computer e aveva giocato. Visto che l'ultima volta che il computer di Chiara viene acceso il 10 agosto è chiaro che la domanda è: per tre giorni questa poveraccia si sarà lavata le mani?".

tag
chiara poggi
garlasco
quarta repubblica
alberto stasi
andrea sempio

Davanti alle telecamere Alberto Stasi, il video inedito dell'interrogatorio: come mette Sempio all'angolo

Luminol Garlasco, la foto del bagno che ribalta la storia dell'omicidio di Chiara Poggi

Scintille Quarto Grado, scontro tra Bruzzone e Morvillo: "Ma finiamola!", "Non rispondo"

ti potrebbero interessare

L'aria che tira, Parenzo irride il "Fatto": "Grazia, Graciela e grazie al...". Marco Lillo sbrocca

L'aria che tira, Parenzo irride il "Fatto": "Grazia, Graciela e grazie al...". Marco Lillo sbrocca

Alberto Stasi, il video inedito dell'interrogatorio: come mette Sempio all'angolo

Alberto Stasi, il video inedito dell'interrogatorio: come mette Sempio all'angolo

Roberto Vannacci a Otto e Mezzo da Lilli Gruber

Roberto Vannacci a Otto e Mezzo da Lilli Gruber

Fuori dal coro, troupe aggredita a Foggia: il video virale

Fuori dal coro, troupe aggredita a Foggia: il video virale