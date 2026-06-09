Chiara Poggi, una drammatica verità: "Per tre giorni, questa poveraccia..."

Garlasco non dorme mai… il caso del delitto di Chiara Poggi, non certo il paese di quasi diecimila anime finite al centro del mondo mediatico italiano. A Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro c’è, tra gli ospiti, la giornalista e scrittrice Rita Cavallaro che spiega com’è nata la nuova indagine su Andrea Sempio e lancia delle ombre su di lui.

"Tutto nasce da un DNA sulle unghie di Chiara che oggi sappiamo essere il cromosoma Y di Andrea Sempio. È stato acclarato che già nel 2016 le dichiarazioni dell’allora perito Francesco De Stefano oggi sono state ritenute non corrispondenti al vero. Disse che il DNA non era più da contatto diretto, ma mediato con oggetti, allora Chiara si è lavata le mani, perché si è lavata le mani e perché non c'è il DNA del fidanzato che è l'ultima persona con cui è stata, ma c'è quello di Andrea Sempio che in teoria almeno non entrava in quella casa, dal 3 di agosto? Se Chiara si è lavata le mani, quel DNA sulle unghie di Chiara di Andrea Sempio deve avere una spiegazione differente".

"Tutto nasce da un Dna sulle unghie di Chiara, se Chiara si è lavata le mani perchè non c'è il Dna del fidanzato e c'è quello di Sempio?"#Cavallaro #garlasco #quartarepubblica pic.twitter.com/AywaamWuIH — Quarta Repubblica (@QRepubblica) June 8, 2026

Dà la sua spiegazione Armando Palmegiani, criminologo e consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio: "Ci dobbiamo rifare alla perizia Albani, in questa nuova indagine è l'unica certezza, perché è una perizia super-partes. La dottoressa Albani dice che non sa se è un contatto diretto o indiretto, quando sia avvenuto e se sia sopra le unghie o sotto. Dopodiché se noi ipotizziamo sia sul telecomando o altri oggetti può averli toccati la mattina".

Ribatte la Cavallaro: "Quando c'è stato l'interrogatorio eravamo fermi a dei verbali in cui diceva che Sempio non aveva toccato nulla. Era andato solo nella stanza di Chiara e nella stanza dei giochi, aveva toccato il computer e aveva giocato. Visto che l'ultima volta che il computer di Chiara viene acceso il 10 agosto è chiaro che la domanda è: per tre giorni questa poveraccia si sarà lavata le mani?".