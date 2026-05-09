Garlasco, insulti tra Birindani e Garofano a Ore 14 Sera: "Fonzie!", "Viscido e stupido"

Brindani ha scelto l'ironia per affondare il colpo, chiamando in causa un celebre personaggio televisivo: " Te lo ricordi Fonzie? ". Infante ha replicato con un sorriso: "Sì, ci siamo cresciuti, no?". A quel punto il giornalista ha rincarato la dose: "Ti ricordi che non riusciva mai a dire 'Ho sbagliato'? Diceva, 'ho sb... Ho sb...': da questa sera chiamerò il generale, il generale Fonzie".

Il confronto si è infiammato nello studio di Milo Infante quando il direttore di Gente ha preso di mira l'ex comandante del Ris di Parma, in passato consulente della difesa di Sempio. A innescare lo scontro sono state le ultime indiscrezioni filtrate dalla Procura di Pavia e le polemiche sulle indagini legate all'omicidio di Chiara Poggi .

Il giallo di Garlasco surriscalda gli animi. Anche in televisione. Già, perché nello speciale sulla vicenda di Ore 14 sera, una puntata in onda su Rai 2 tutta dedicata alla chiusura delle indagini e a quel che è emerso su Andrea Sempio , è andata in scena una clamorosa rissa tra il giornalista Umberto Birindani e l'ex generale dei carabinieri Luciano Garofano .

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Una battuta che ha fatto esplodere la reazione di Garofano. L'ex ufficiale ha immediatamente respinto l'affondo con parole durissime: "Guardi, allora, questo livello di bassezza, perché lei è un maleducato, questo livello di bassezza, la qualifica per quello che è , signor Brindani. Lei non deve essere nemmeno chiamato dottor Brindani, perché è talmente, veramente viscido e stupido che non merita nessuna risposta".

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Il botta e risposta è proseguito senza esclusione di colpi. Brindani ha provato a stemperare con un sarcastico: "Si contenga, generale, si contenga". Ma Garofano ha ribattuto ancora: "Fonzie lo dirà i suoi parenti e i suoi amici". E subito dopo: "Ma si contenga lei che fa delle uscite veramente fuori di qualsiasi livello, ma il più basso possibile, dottor Brindani".

Infine il giornalista è tornato sulle contestazioni alle indagini effettuate dopo il delitto del 13 agosto 2007: "Sono arrivato a 100 errori, glielo comunico". Gelida la chiusura di Garofano: "Conti ancora, conti, conti. Vedrà che farà magari li gioca al lotto, chi lo sa".