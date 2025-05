Affari Tuoi, caos in studio: "Chiudete il microfono", cosa accade

Elena Sofia si porta a casa 36mila euro. Accade ad Affari Tuoi, programma in onda su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. Nella partita in onda domenica 25 maggio, la concorrente ha giocato per il Friuli Venezia Giulia e con il pacco numero 14. Al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è stata la sorella Elisa. Proprio lei è stata al centro delle polemiche social.

Su X in molti hanno notato: "Fa tutto lei. Parla, parla, parla, urla, un po’ come il fidanzato di ieri sera", "Fate stare zitta la sorella dio che fastidio", "Che invadente la sorella", "Chiudete il microfono alla sorella", "Concorrente antipatica", "Stefano costretto a sorbirsi ogni sera lo stesso discorso sui ringraziamenti fine puntata", "Non sanno giocare confirmed", "Ma perché fanno il cambio e poi accettano l’offerta, non capirò mai".