Affari Tuoi, "percu*** anche da De Martino": a fine puntata...

Immediati i commenti su X: "Questo tutto scatenato, ma ha vinto lei non tu, a te l'amore a lei i 50k...". E ancora, c'è chi commenta: "Il pretty woman finale è il tocco di classe", "Ammazza ma vincono sempre alla regione fortunata", "RegioneFortunata = c***o". Fine", " PERC***TA anche da Stefano De Martino ... ma poi il FORTE GLUTEO li ha salvati...".

Puntata con sorpresa finale quella di Affari Tuoi in onda mercoledì 28 maggio. Su Rai 1, a sfidare le sorti e il Dottore, c'è Laura, da Lodi in Lombardia. "Ho 34 anni, sono responsabile amministrativa di una azienda di dermocosmesi di Milano". Con lei il compagno Gian Battista. Dopo una partita in salita, conclusasi con 10mila euro sfumati all'ultimo minuto, Laura decide di fare ricorso alla Regione fortunata. Risultato? Si porta a casa ben 50mila euro .

Finita qui? Niente affatto: "Ancora una volta i più noiosi/antipatici vincono i soldi", "Comunque è allucinante la frequenza con cui vincono alla regione fortunata quest'anno. Tutto il c***o che io non avrò mai", "Ma come diavolo fanno ad indovinare la regione così spesso?", "... mah... la beccano un po' tanto spesso sta regione eh", "Che carini se lo meritano", "Io punto ad avere la fortuna che hanno queste persone alla regione fortunata". Insomma, ancora una volta non hanno lesinato critiche.