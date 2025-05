Affari Tuoi, beffa per Maria Concetta: "Mio padre ha sbagliato"

Finale amaro per Maria Concetta del Lazio ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda ieri, giovedì 29 maggio, su Rai 1. Al conduttore Stefano De Martino la pacchista ha spiegato di essere proprietaria di un negozio di caffè. A giocare con lei, col pacco numero 5, il marito Marco. "Ci siamo conosciuti in un modo particolare, io correvo in bici e lei era la massaggiatrice. Sono operaio", ha raccontato lui prima dell'inizio della partita.

Con i primi sei tiri, la concorrente ha fatto fuori 20mila, 5, 300mila, 20, 500 e 15mila euro. Il dottore, allora, ha offerto 28mila euro. Ma Maria Concetta ha rifiutato dicendo di volersi godere la partita. Dopodiché ha eliminato 50 euro, i filetti di baccalà, il piatto dedicato alla sua Regione, e 100 euro. A quel punto le è stato proposto un cambio, rifiutato. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 200mila euro. Poi ancora 1 euro e 0 euro. Il dottore, allora, ha offerto di nuovo 28mila euro, di nuovo rifiutati, Via anche i 30mila e i 5mila euro. E allora ecco di nuovo il cambio: "Speravo di prendere questo numero, è stata una sorpresa. Quindi rifiuto", ha risposto Maria Concetta. Subito dopo ha aperto il pacco contenente 75mila euro e il dottore ha proposto 20mila euro. "Sono tanti soldi, non tantissimi, però è una bella cifra. Ce ne sono ancora tante di cifre, voglio andare avanti. Giochiamo", ha commentato la pacchista prima di eliminare dal tabellone 100mila euro, la cifra più alta in gioco. Per Maria Concetta è arrivata la nuova proposta di cambio: "Voglio fare un altro tiro, rifiuto".