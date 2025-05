Affari Tuoi, ecco quanto guadagna Thanat per dire "100mila"

Lupo e Thanat tra i protagonisti di Affari Tuoi. I due opinionisti fanno sono ormai presenze fisse a fianco di Stefano De Martino. Entrambi, durante ogni puntata del gioco di Rai 1, si lasciano andare a consigli ai concorrenti, battute, ma anche a siparietti con il conduttore. Ecco allora che la domanda che in tanti si fanno è: ma i due vengono pagati per stare lì?

Nonostante non vi sia certezza, Lupo e Thanat dovrebbero percepire una cifra simbolica. Proprio come i pacchisti, ossia 50 euro a puntata in gettoni d'oro. Il denaro però subisce la tassazione, motivo per cui il valore è ben inferiore. D'altronde i due nella vita reale fanno altro. Thanat nella vita di tutti i giorni fa l'assistente alla regia, operatore e videomaker.