di Caterina Spinellisabato 13 settembre 2025
Vanessa Incontrada irriconoscibile: "Ha perso kg"

(Raiplay)

Vanessa Incontrada ha conquistato il palco dei Tim Music Awards. Alla conduzione insieme a Carlo Conti nella serata di venerdì 12 settembre, un dettaglio non è passato inosservato. La conduttrice ha sfoggiato un fisico da urlo. "Ma Vanessa è dimagrita? Sta benissimo", ha scritto più di qualche utente sui social. "Vanessa Incontrada super in forma, bellissima, genuina e simpatica, meriterebbe molto più spazio in tv", ha scritto qualcun altro. E poi ancora: "Vanessa Incontrada è pazzesca". 

Tempo fa Incontrada ha dovuto affrontare pubblicamente il body shaming. "Il mio corpo cambia, ma io rimango la stessa", aveva dichiarato in un’intervista, Eppure negli ultimi mesi la conduttrice avrebbe deciso di dare una svolta alla sua vita. Incontrada avrebbe infatti perso 10 chili. Oltre ai tanti complimenti giunti sui social, il volto televisivo colleziona un'altra buona notizia: il successo del primo dei due appuntamenti.

(Raiplay)

 Lo show ha vinto la serata di ieri venerdì 12 settembre con il 18,5 per cento e 2.3 milioni. Un incremento di +1,3 per cento rispetto all’edizione dello scorso anno. La serata è stata anche un'occasione per ricordare quanto sta succedendo nel mondo, con la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. 

