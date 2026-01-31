Le nozze televisive vincono sempre

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Matrimonio a prima vista”)

È giunto alla 16esima edizione Matrimonio a prima vista, reality in cui sei concorrenti vengono abbinati tra loro per formare tre coppie che si conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio. Dopo la luna di miele inizieranno la convivenza. Dal 2019 lo trasmette Real Time con ottimi ascolti.

La stagione in corso al mercoledì sta tenendo una media di circa 500mila spettatori con punte di share al 4%, collocando il canale di WB. Discovery al primo posto in prime time tra i non generalisti. Nell’ultimo episodio, il quinto, picchi del 3.5% per i dissidi tra Irene e Andrea, con lei che ha perso la stima nei confronti del marito, e tra Marina e Federico, con lui a disagio nell’incontro con la nuova suocera. Pare andar meglio tra Linda e Andrea: lei cucina volentieri per lui mentre lui è entusiasta perché anche a lei piacciono le moto. Trainano le donne (picchi al 5% di share), in particolare 25/34enni e 35/44enni curiose di vedere come va la convivenza tra le coppie e affascinate dalla luna di miele degli sposini in Turchia.