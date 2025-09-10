Matrimonio a prima vista, il ritorno: ecco chi spunta

Matrimonio a prima vista, il popolare esperimento sociale dedicato ai sentimenti, un vero cult nel panorama televisivo torna sugli schermi di Real Time da stasera con una nuova stagione ricca di novità.

La prima grande sorpresa è l’arrivo di un nuovo esperto: Giulia Davanzante, psicologa clinica con approccio sistemico-relazionale, prende il posto di Mario Abis. Insieme a Nada Loffredi e Andrea Favaretto, accompagnerà le nuove coppie in un percorso intenso, che le porterà prima al matrimonio e poi alla conoscenza reciproca.

Ma chi sono i protagonisti di questa quindicesima edizione?

Melissa Cicciari, 28 anni, estetista di Varedo (MB), solare e determinata. Ama il suo lavoro e ha un legame fortissimo con la famiglia, in particolare con la madre e il padre. Ha lavorato sul proprio aspetto fisico e oggi si sente più sicura. Adora i suoi capelli e i lineamenti del viso.

Matteo Conca, 34 anni, logistic manager di Bollate (Mi), ama il lavoro e le responsabilità. Dopo la perdita del padre nel 2020, è diventato il punto di riferimento della famiglia. Grande appassionato di calcio, gioca ogni domenica in una squadra locale. Roberta Bardonaro, 34 anni, clinic manager originaria di Caltanissetta, vive a Milano dove lavora in uno studio dentistico. I genitori, sposati da 35 anni, sono per lei l’esempio dell’amore vero. Ama leggere, cucinare e passeggiare con la sua cagnolina. Cerca un amore profondo e sincero.

Luca Merlo, 36 anni, operaio di Melzo (MI), è un uomo dai valori tradizionali. Ha un forte legame con la madre e gli amici. Ama la natura, le passeggiate, la pesca e sogna un orto tutto suo. È romantico e riflessivo, ma ha un rapporto complesso col padre.

Roberta Murano, 28 anni, di Torino, lavora come addetta alle vendite. È indipendente, orgogliosa del suo percorso e del fatto di vivere da sola. La musica è la sua più grande passione: adora Laura Pausini e Rosalía, amai concerti e colleziona vinili. Viaggia spesso con il padre e il fratello. Dario Del Vecchio, 37 anni di Bari, vive a Milano e lavora come videomaker e operatore grafico per eventi sportivi. È legatissimo alla famiglia, in particolare alla madre e alla sorella. Ha perso il padre nel 2016, con cui aveva un rapporto speciale. È sportivo, appassionato di motori, canottaggio e attività all’aria aperta.

Con sei nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco, Matrimonio a prima vista promette una stagione emozionante, tra sfide, scoperte e, forse, nuovi amori. Il format va in onda dal 19 maggio 2016. Il programma è stato trasmesso nelle prime tre edizioni, in prima serata, su SkyUno, e successivamente replicato come molte produzioni Sky Italia sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8. È poi passato a Discovery che ha trasmesso le puntate, in anteprima, sulla piattaforma a pagamento Discovery+ e successivamente in chiaro su Real Time.