L'Aria che tira, la sparata di Odifreddi diventa un caso: "Professore, professore!"

A sinistra, va detto, sono bravissimi a farsi le domande. Va un po’ peggio con le risposte. Per comprenderlo basta aver seguito gli interventi di Arturo Scotto e Piergiorgio Odifreddi, sempre lui, ospiti di David Parenzo a L’aria che tira, su La7. Si discute del recente attentato a Donald Trump e il deputato Pd critica subito il presidente Usa: «Trump 1 e Trump 2, Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il messaggio prevalente del Trumpismo è una guerra civile permanente, alimenta una spirale d’odio pericolosissima. La domanda che si dovrebbe porre Trump è se forse in America ci siano troppe armi. La vera malattia di quel Paese è la libertà di potersi armare». «Questo- conclude- produce stragi nei confronti di bambini e civili e la violenza contro i presidenti. Dovremmo evitare di essere troppo simili a loro».

Tocca quindi a Odifreddi, matematico e filosofo, che la prende alla larga: «A me interessa capire le motivazioni di coloro che fanno questi atti». Quindi definisce “interessante” il manifesto postato dall’attentatore.

«Beh interessante, è un crimine no?», lo interrompe Parenzo. «Momento - ribatte l’ospite -. Lui dice che non si sente rappresentato da persone di questo genere. Le stesse motivazioni degli anarchici in Italia quando volevano ammazzare il Re o i rivoluzionari russi con lo Zar. E' un tentativo di andare in maniera individuale contro il potere collettivo". In più "oggi le politiche di Trump con il Venezuela, l'Iran, la Groenlandia, Cuba che sta per arrivare... stanno cambiando gli equilibri mondiali". Ed eccolo il quesito: "Se nel 1938 ci fosse stato un attentato a Hitler, ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale? Molti storici pensano di no".

"Professore, professore!", ripete Parenzo con le mani sul volto. "Dico solo che qualcuno che si vuole opporre a queste cose può pensare 'faccio un gesto di beneficio per l'umanità, come proponevano Platone, Aristotele...". "Professore, già solo paragonare Hitler a Trump...", scuote la testa il conduttore. "Ma Trump - insiste Odifreddi - in effetti si sta comportando in maniera da fomentare una Terza guerra mondiale. Lo hanno detto il Papa, il presidente cinese. Significa che non è così balzana la cosa". E qui David sbotta: "No, è balzana, è folle".