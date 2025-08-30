Gf, incidente per i due ex concorrenti: "Vista la morte in faccia"

Attimi di puro terrore per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. I due protagonisti dell'ultima stagione del Grande Fratello sono stati coinvolti in un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. In vacanza negli Stati Uniti, i due si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è ribaltato. "Probabilmente è scoppiato uno pneumatico", ha raccontato il giovane in lacrime.
È stato lui a documentare l'accaduto attraveso un video girato dopo l'incidente. "Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba".
"Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze - ha commentato -. Abbiamo visto la morte con gli occhi". Chiara, per il momento, non ha pubblicato video dell’accaduto. Mentre Antonio Maietta, amico della coppia ed ex protagonista di Temptation Island, ha voluto rassicurare i fan: "Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura".