Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Gf, incidente per i due ex concorrenti: "Vista la morte in faccia"

sabato 30 agosto 2025
Gf, incidente per i due ex concorrenti: "Vista la morte in faccia"

1' di lettura

Attimi di puro terrore per Alfonso D’ApiceChiara Cainelli. I due protagonisti dell'ultima stagione del Grande Fratello sono stati coinvolti in un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. In vacanza negli Stati Uniti, i due si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è ribaltato. "Probabilmente è scoppiato uno pneumatico", ha raccontato il giovane in lacrime.

È stato lui a documentare l'accaduto attraveso un video girato dopo l'incidente. "Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba".

Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine

Restano campioni di Reazione a catena, gli Smamma, ma a bocca asciutta. Nella puntata di venerdì 29 agosto del qu...

"Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze - ha commentato -. Abbiamo visto la morte con gli occhi". Chiara, per il momento, non ha pubblicato video dell’accaduto. Mentre Antonio Maietta, amico della coppia ed ex protagonista di Temptation Island, ha voluto rassicurare i fan: "Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura". 

1035x584

972x481

esplode il caso Gf, pesanti accuse di Striscia la Notizia alla mamma di Lorenzo Spolverato: "Ha pilotato il voto"

Improvvido Grande Fratello, esplode lo scandalo: la frase su Adolf Hitler scatena un terremoto

Clamoroso Ex Grande Fratello, "sesso col pensionato in cambio di soldi": 6 anni di carcere, tv italiana sotto-choc

taggfalfonso d'apicechiara cainelli

esplode il caso Gf, pesanti accuse di Striscia la Notizia alla mamma di Lorenzo Spolverato: "Ha pilotato il voto"

Improvvido Grande Fratello, esplode lo scandalo: la frase su Adolf Hitler scatena un terremoto

Clamoroso Ex Grande Fratello, "sesso col pensionato in cambio di soldi": 6 anni di carcere, tv italiana sotto-choc

ti potrebbero interessare

518x236

Gf, pesanti accuse di Striscia la Notizia alla mamma di Lorenzo Spolverato: "Ha pilotato il voto"

1956x1101

Grande Fratello, esplode lo scandalo: la frase su Adolf Hitler scatena un terremoto

311x176

Ex Grande Fratello, "sesso col pensionato in cambio di soldi": 6 anni di carcere, tv italiana sotto-choc

311x176

Shaila Gatta-choc: "Uomini di 60 anni mi obbligavano ad andare a letto con loro", il dramma dell'ex Velina