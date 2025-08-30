Gf, incidente per i due ex concorrenti: "Vista la morte in faccia"

Attimi di puro terrore per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. I due protagonisti dell'ultima stagione del Grande Fratello sono stati coinvolti in un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. In vacanza negli Stati Uniti, i due si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è ribaltato. "Probabilmente è scoppiato uno pneumatico", ha raccontato il giovane in lacrime.

È stato lui a documentare l'accaduto attraveso un video girato dopo l'incidente. "Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba".