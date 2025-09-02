È sempre cartabianca torna in tv, tam-tam a poche ore dal via: pare che Mauro Corona...

Archiviato agosto, con l'inizio di settembre riparte anche la stagione televisiva. E questa sera, martedì 2 settembre, ecco che su Rete 4 riparte È sempre Cartabianca, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, in onda a partire dalle 21.20.

Prodotto dalla redazione giornalistica Videonews, È sempre Cartabianca mantiene intatta la formula di talk show che lo ha reso riconoscibile sin dai tempi della militanza in Rai. Anche in questa stagione, il programma punta a raccontare e mettere a confronto le sfide quotidiane degli italiani con le grandi questioni di attualità internazionale.

Tra i temi al centro della prima puntata ci saranno gli sviluppi nella Striscia di Gaza e il caro-vacanze, con un focus sui dati economici più recenti e sulle difficoltà che gravano su milioni di famiglie. A confermare la situazione critica, le statistiche diffuse dal Sindacato Italiano Balneari.

E anche quest’anno Mauro Corona torna a ricoprire il ruolo di opinionista fisso, collegato dalla sua Erto. Nel promo che annuncia la nuova edizione, lo scrittore e alpinista ha commentato con parole accorate il conflitto in Medio Oriente: "Possibile che queste scene che ho visto, insopportabili al cuore, non scuotano nessuno?". Insomma, la linea dello scrittore e alpinista su quanto sta accadendo a Gaza è chiara sin dal principio, anzi ancor prima del principio della trasmissione...