Linea Blu, il fascino del porto traina gli ascolti

di Klaus Davilunedì 8 settembre 2025
Vi proproniamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Linea Blu - Rai 1)
Non sempre l’opinione pubblica italiana è consapevole della potenza dei nostri porti: di carattere commerciale, industriale ma oseremmo dire soprattutto culturale. In fondo la centralità dell’Italia nel Mediterraneo è stata sempre determinata dall’attività portuale, dall’impulso che diede all’economia e al commercio fin dall’epoca romana.

“Linea Blu” ha dedicato questa edizione, la 31esima del format condotto da Donatella Bianchi, ai nostri porti più importanti e sabato su Rai 1 il focus era su quello di Napoli. Fissato per secoli nella memoria collettiva perché da lì partirono milioni di connazionali per emigrare in tutto il mondo, ora la sua percezione è proiettata al futuro: al centro la riqualificazione in vista dell’America’s Cup che si terrà proprio nella città partenopea nel 2027. Unire passato e presente, cultura e costume, folclore e sostenibilità ambientale utilizzando un linguaggio diretto e senza fronzoli è uno dei motivi del successo della rubrica che ha ottenuto il 16.1% di share.

